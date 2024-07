Salt Lake City organisera les JO d'hiver en 2034

Le Comité international olympique a attribué mercredi les JO d'hiver de 2034 à la ville américaine de Salt Lake City. La capitale de l'Utah organisera l'évènement pour la deuxième fois après 2002.

Comme la France, qui a obtenu plus tôt dans la journée pour les JO 2030, les Etats-Unis seront le pays-hôte des Jeux olympiques d'hiver six ans après avoir accueilli ceux d'été, en 2028 à Los Angeles. Il s'agira de la cinquième édition hivernale organisée aux Etats-Unis après celles de Lake Placid en 1932 et 1980, de Squaw Valley en 1960 et la première de Salt Lake City en 2002.

La désignation de la ville des Rocheuses, qui dispose de toutes les infrastructures, ne faisait aucun doute depuis que le CIO l'a retenue en novembre dernier pour entrer en 'dialogue ciblé'. Elle a été validée par 83 voix, contre 6 votes négatifs et 6 abstentions.

/ATS