Sam Burns en tête avant le dernier tour

L'Américain Sam Burns, 30 ans et 18e mondial, est en tête du British Open à Southport, près de Liverpool, avant le dernier tour. Burns n'a encore remporté aucun tournoi majeur.

Sam Burns s'est toutefois montré en grande forme lors des tournois du Grand Chelem cette saison. Il a terminé 7e du Masters et 2e à l'US Open.

Tout porte à croire qu'un nouveau venu remportera dimanche son premier Majeur. Parmi les dix premiers du classement après trois tours, seul Bryson DeChambeau a déjà remporté un titre à ce niveau.

Tout le British Open a tourné autour de Bryson DeChambeau vendredi soir et samedi. Les arbitres lui ont infligé, tard vendredi après le deuxième tour, deux coups de pénalité, estimant qu’il s’était - certes sans intention - procuré un avantage pour son mouvement de swing dans le rough du 5e trou. Cette décision a suscité la controverse et n’a pas été comprise par les fans, généralement acquis à la cause de DeChambeau.

DeChambeau a donc perdu sa 2e place. Samedi, malgré beaucoup de malchance dans les bunkers, il a réussi à effacer l’un de ces coups de pénalité. Il pointe au 6e rang avant le dernier tour, à quatre coups du leader Sam Burns. A la deuxième place se trouve désormais l’Australien Ryan Fox, qui, comme Lucas Herbert (AUS) la veille, a égalé le record vieux de neuf ans dans une ronde de Majeur avec une carte de 8 sous le par. Herbert, leader après le deuxième tour et lui aussi engagé sur le circuit LIV comme DeChambeau, occupe désormais la 4e place, à trois coups du leader.

/ATS