Schauffele toujours en tête, Woods ne passe pas le cut

L'avance est mince, mais elle existe toujours pour Xander Schauffele, en tête du PGA Championship après les deux premiers tours.

Tiger Woods n'a quant à lui pas passé le cut vendredi dans la grisaille humide du Kentucky.

Auteur d'une carte de 68, à 3 coups sous le par, Schauffele est parvenu à résister, avec difficulté, au retour de ses poursuivants. Le Californien originaire d'Alsace affiche un bilan de -12, son dauphin Colin Morikawa (-11) devance lui Sahith Theegala (-10).

Il apparaissait satisfait auprès du média américain ESPN: 'Je sais que j'ai bien joué aujourd'hui malgré la terre qui était très présente sur ma balle. J'aurais pu être plus agressif peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir su saisir ce que le parcours m'a donné.'

En tête à la moitié de la compétition, Schauffele doit désormais gérer mentalement cet avantage. 'Etre en tête après deux tours dans un tournoi majeur va peut-être me faire bouillir la tête, et c'est normal. Mais il faut essayer de maîtriser ces émotions, se focaliser sur le présent', a-t-il ajouté devant le club house du parcours Valhalla de Louisville.

Scheffler menotté

Le no 1 mondial Scottie Scheffler a lui été arrêté et menotté vendredi aux aurores pour avoir tenté de forcer un barrage de police. Selon le rapport de police que s'est procuré la chaîne ESPN, Scheffler aurait refusé de s'arrêter à la demande d'un policier qui régulait la circulation aux abords du parcours, où un accident mortel survenu avant son arrivée avait créé un énorme embouteillage.

Il serait monté sur le trottoir pour doubler les voitures arrêtées devant lui. Il aurait alors accéléré et fait tomber un agent au sol, qui a été hospitalisé pour des hématomes à un poignet et un genou. Finalement libéré et après quelques minutes de practice, il a entamé sous la pluie son deuxième tour. Il a semblé serein et concentré, rendant une carte de 66.

Woods éliminé

Mal à l'aise depuis le début de la semaine sur ce parcours, Tiger Woods n'est pas parvenu à obtenir le score suffisant pour poursuivre la compétition ce week-end. Le cut étant fixé à -1, l'Américain échoue à +7. Il n'avait jamais fait un triple bogey en 1441 trous joués au PGA Championship. Ce vendredi, la légende en a commis deux, très loin de son standing, et quitte le Kentucky la tête basse.

/ATS