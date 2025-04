Scheffler et McIlroy en favoris au Masters d'Augusta

Les deux meilleurs joueurs du monde, Scottie Scheffler et Rory McIlroy, partent favoris au prestigieux Masters d'Augusta de jeudi à dimanche. L'Américain vise un troisième sacre en Géorgie.

Premier et plus prestigieux des quatre Majeurs de la saison, le Masters, qui se tient dans le cadre corseté du National Golf Club d'Augusta, s'avance pour une 89e édition. De façon peu originale, le no 1 mondial Scottie Scheffler est annoncé favori.

Lauréat l'an dernier et déjà vainqueur en 2022, l'Américain (28 ans) peut devenir le quatrième golfeur de l'histoire à conserver son titre après Jack Nicklaus, Tiger Woods et Nick Faldo. En outre, seul Nicklaus a été couronné trois fois en quatre ans, comme Scheffler a l'occasion de le faire.

Auréolé de neuf titres au cours d'une saison 2024 exceptionnelle, dont l'or aux Jeux olympiques de Paris, Scheffler a manqué le début de saison 2025 après s'être blessé à une main lors d'un accident domestique à Noël. Mais il estime avoir su rebondir.

'Ma frappe de balle n'a pas été aussi bonne que ces dernières années. Mais je sens que je suis de plus en plus précis', a souligné l'Américain, dont la montée en puissance s'est remarquée avec une 2e place à Houston en mars.

McIlroy lancé

Pour Rory McIlroy, ce Masters est une nouvelle occasion de gagner enfin à nouveau un Majeur, lui qui en compte quatre mais dont le dernier succès remonte à 2014. Surtout, le Nord-Irlandais de 35 ans, no 2 mondial, n'a jamais remporté le plus prestigieux d'entre tous, et pourrait ainsi compléter sa collection.

La différence cette année? L'un des chouchous du public arrive lancé avec deux titres à Pebble Beach en février puis au Players Championship, le cinquième plus gros tournoi de la saison, en mars. 'Je suis satisfait de la façon dont j'ai su gérer mon jeu, et parfois rattraper mes erreurs', avait-il lâché.

McIlroy doit à nouveau oublier les occasions manquées, comme sa 2e place en 2022 ou son avance de quatre coups gâchée le dimanche en 2011. 'C'est juste une façon de présenter les choses, c'est du bruit extérieur, j'essaie de m'en couper le plus possible', plaide-t-il.

Réunion

Alors que les négociations pour une fusion entre le circuit de référence PGA et son concurrent LIV n'ont toujours pas abouti, le Masters est la première occasion de l'année de réunir les meilleurs joueurs des deux camps. On retrouve ainsi à Augusta le tenant de l'US Open Bryson DeChambeau, son compatriote américain cinq fois titré en Majeur Brooks Koepka et des anciens vainqueurs à Augusta (Jon Rahm, Sergio Garcia, Charl Schwartzel, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Patrick Reed et Bubba Watson).

/ATS