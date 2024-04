Scheffler remporte le Masters pour la 2e fois

Scottie Scheffler a remporté pour la deuxième fois le prestigieux Masters, dimanche à Augusta en Géorgie. L'Américain avait déjà triomphé en 2022.

Scheffler, no 1 mondial âgé de 27 ans, a devancé de quatre coups le Suédois Ludvig Aberg, la légende Tiger Woods terminant 60e. L'Anglais Tommy Fleetwood et les Américains Collin Morikawa et Max Homa se sont partagé la troisième place à sept coups du vainqueur.

Scottie Scheffler a ainsi enfilé pour la deuxième fois la prestigieuse veste verte dévolue au vainqueur du tournoi, en plus d'une prime record de 3,6 millions de dollars. L'Américain devient ainsi le quatrième golfeur le plus jeune à remporter plusieurs Masters, après Tiger Woods, Jack Nicklaus et Seve Ballesteros.

Il vise désormais des succès sur les trois autres grands tournois du calendrier: le PGA Championship (16-19 mai à Louisville, Kentucky), l'US Open (13-16 juin à Pinehurst, Caroline du Nord) et le British Open (18-21 juillet à Troon en Ecosse).

Très attendu pour son retour en tournoi majeur après son opération à une cheville, Tiger Woods a passé le cut avant de s'effondrer samedi lors du troisième tour, terminant finalement 60e. Il a ainsi retrouvé à 48 ans un grand tournoi, sans effacer les interrogations qui entourent sa capacité à retrouver un très haut niveau, lui le vainqueur de 15 tournois majeurs.

/ATS