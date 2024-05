Scottie Scheffler arrêté par la police avant le 2e tour

Le no 1 mondial Scottie Scheffler a été arrêté et menotté vendredi matin, selon les médias américains.

L'Américain aurait tenté de contourner un contrôle de police sur sa route vers le parcours de Valhalla à Louisville où il devait jouer le 2e tour du PGA Championship.

Scottie Scheffler aurait refusé de s'arrêter à la demande d'un policier qui régulait la circulation aux abords du club de golf. Un accident survenu avant l'arrivée du joueur avait provoqué le décès d'une personne et créé un énorme embouteillage, selon la même source.

Dans une vidéo postée sur X par le journaliste d'ESPN Jeff Darlington, on peut voir Scheffler menotté les mains dans le dos et emmené pour être installé à l'arrière d'une voiture de police. Sur ces images filmées avant la levée du jour, on peut entendre la police crier aux témoins de reculer, et un officier leur dire 'là maintenant, il part en prison et vous ne pouvez rien y faire'.

Le deuxième tour du PGA Championship a été retardé de 80 minutes 'en raison de l'accident survenu aux abords du parcours et dans lequel un piéton a été tué par un bus', a annoncé la PGA citant la police. Au premier tour jeudi, Scheffler avait rendu une carte de 67, soit quatre coups sous le par, ce qui le plaçait en 12e position à cinq coups du leader Xander Schauffele.

/ATS