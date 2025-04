Sets de via ferrata défectueux, risque de chutes mortelles

Les amateurs de via ferrata ne sont pas en sécurité selon le matériel qu'ils utilisent. La marque Mammut a rappelé plusieurs de ses sets défectueux. Les mousquetons risquent de s'ouvrir sans raison. Des chutes mortelles sont à craindre.

Les sets Skywalker Pro Via Ferrata et Skywalker Pro Turn Via Ferrata, vendus depuis 2023, sont concernés, indique mercredi le Bureau de prévention des accidents (BPA). Le set Mammut Skywalker Classic Via Ferrata n'est pas touché.

'Dans certains cas, les mousquetons pourraient s'ouvrir sans qu'une pression soit exercée sur le loquet en plastique', explique le BPA. Ces équipements 'ne répondent pas aux normes européennes et présentent un risque de chute et de décès'.

Les mousquetons concernés proviennent des lots de production 07/2021 et 11/2022. Ces codes sont imprimés sur les mousquetons. Les consommateurs ne doivent plus utiliser ces produits et sont invités à les rendre en suivant les instructions sur ce site internet: https://www.mammut.com/fr/fr/support/contact?form=repairWarranty

/ATS