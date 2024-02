Shelly-Ann Fraser-Pryce prendra sa retraite après les Jeux de Paris

La sprinteuse jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, multiple championne olympique, mettra un terme à sa carrière après les Jeux de Paris cet été. Elle l'a expliqué jeudi.

'Je veux finir comme je l'entends', explique Fraser-Pryce, âgée de 37 ans, dans une interview au magazine de mode américain 'Essence'.

Légende de la piste, Fraser-Pryce compte huit médailles olympiques dont trois en or et dix titres de championne du monde. Elle a notamment déjà été couronnée reine du 100 m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012, avant d'être battue à Rio en 2016 (3e) et à Tokyo en 2021 (2e).

'Mon fils a besoin de moi, dit-elle à propos de son enfant né en 2017. Nous étions déjà ensemble avec mon mari avant ma victoire en 2008. Il a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Nous formons une équipe. C'est grâce à son support que j'ai été capable de cette réussite pendant toutes ces années. Je crois que désormais, je leur dois de faire autre chose.'

Aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août), la supersonique Jamaïcaine (record de 10''60 sur 100 m en 2021) entend 'repousser les frontières' et 'montrer aux gens qu'on s'arrête quand on le décide'.

L'été dernier, elle avait pris la 3e place du 100 m aux Championnats du monde de Budapest, devancée par sa compatriote Shericka Jackson, en argent, et par l'Américaine Sha'Carri Richardson.

/ATS