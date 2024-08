Sierre - Zinal: dixième succès de Kilian Jornet

L'Espagnol Kilian Jornet (36 ans) a remporté Sierre - Zinal pour la dixième fois de sa carrière. Il a ainsi écrit une nouvelle page de sa légende, quinze ans après son premier succès dans l'épreuve.

Cette 51e édition a donné lieu à un suspense incroyable. Jornet s'est imposé de justesse (1''5) devant le Kenyan Philemon Kiriago (21 ans), vainqueur l'an passé. Un autre Kenyan, Patrick Kipngeno, a complété le podium.

Jornet semblait avoir course gagnée dans les derniers kilomètres, mais Kiriago l'a rejoint et même dépassé. Le Catalan a répliqué et pris le large dans les passages techniques raides en descente et a pu résister au retour de son rival sur le final.

Le Fribourgeois Remi Bonnet a été le meilleur Suisse avec le 9e rang à 8'22'7. Longtemps en lutte pour un top 5, le Charmeysan a faibli sur la fin.

/ATS