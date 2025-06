Sion: le stade de Tourbillon sera remplacé par un nouvel écrin

Le stade de Tourbillon ne sera pas rénové. Une décision a été prise en ce sens par la Ville de Sion, l'Etat du Valais et le club de Super League. Rien ne s'oppose donc à une nouvelle enceinte financée par Christian Constantin à hauteur de 450 millions de francs.

En janvier 2024, la Ville de Sion, le Département cantonal de la sécurité, des institutions et du sport, l’Association valaisanne de football et le FC Sion avaient signé une lettre d’intention visant à pérenniser le football professionnel et la relève en Valais.

Après 18 mois de travail, les quatre partenaires ont pris plusieurs décisions de principe communiquées vendredi en conférence de presse. La variante rénovation du Stade de Tourbillon est abandonnée. L’infrastructure restera en fonction jusqu’à la construction d’un nouveau stade.

Celui-ci sera porté par des privés, sans participation financière publique, selon Christian Constantin. Et les signataires confirment leur intention de développer à Sion une académie de football pour former la relève d’élite, masculine et féminine.

