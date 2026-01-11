Sites prévus pour les Jeux olympiques d'hiver 2038 en Suisse connus

En 2038, les Jeux olympiques d'hiver devraient avoir lieu en Suisse pour la première fois depuis ...
En 2038, les Jeux olympiques d'hiver devraient avoir lieu en Suisse pour la première fois depuis 90 ans. Les sites prévus par l'association Switzerland 2038 sont désormais connus.

Le projet Switzerland 2038, qui comprend également les Jeux paralympiques, prévoit des compétitions dans toutes les régions du pays.

Dix cantons et 14 communes directement impliqués soutiennent le projet, qui s'appuiera dans la mesure du possible sur 'des installations sportives existant de premier ordre', a indiqué l'association Switzerland 2038 lors d'une conférence de presse lundi à Berne. Celle-ci a été fondée en novembre 2023 par les fédérations nationales de sports d'hiver, Swiss Olympic et Swiss Paralympic.

Concrètement, le projet prévoit que les quelque 120 compétitions dans plus d'une douzaine de disciplines sportives se déroulent à Genève, Lausanne, Crans-Montana (VS), Engelberg (OW), Zurich, Zoug, Lugano, Lenzerheide (GR) et Saint-Moritz (GR). Lausanne est actuellement envisagée pour la cérémonie d'ouverture et Berne pour celle de clôture.

