SlowUp fête son quart de siècle

Il y a 25 ans, slowUp a vu le jour comme projet pilote de l’Expo.02 au bord du lac de Morat. Depuis, les journées découverte sans voiture se sont généralisées en Suisse, et sont devenues incontournables pour les personnes de tout âge adeptes de l’activité physique.

Le slowUp Ticino donnera le coup d’envoi de la saison le dimanche 13 avril, rappellent lundi les organisateurs de l'événement. Le 27 avril, ce sera au tour du slowUp Lac de Morat d’inviter les amateurs de vélo et de rollers à venir faire un tour. Jusqu’à fin septembre, 16 journées découverte slowUp sont prévues dans toute la Suisse et en France voisine.

Il sera possible de découvrir une région attrayante et des localités animées à la seule force du muscle, avec des routes bien sécurisées et libérées de tout véhicule à moteur.

Depuis sa création en 2000, slowUp est devenu l’un des plus grands événements de sport de masse en Suisse. De nouvelles régions manifestent régulièrement leur intérêt pour l’organisation de l'événement. Les 309 journées slowUp organisées jusqu’ici ont accueilli 8 millions de personnes.

www.slowUp.ch

/ATS