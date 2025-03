Solide, Fribourg fait le break face à Berne

Fribourg-Gottéron mène 2-0 en quart de finale des play-off de National League. Les Dragons ont maté un timide CP Berne dimanche à domicile lors de l'acte II (3-0).

La première victoire fribourgeoise acquise à la 89e minute vendredi dans la capitale (4-3) a-t-elle donné un ascendant psychologique irréversible aux hommes de Lars Leuenberger? Au vu de la facilité avec laquelle ils ont dominé les Bernois lors de ce deuxième duel, on est en droit d'y penser.

Pourtant, les Ours ont sorti crocs et griffes durant les cinq premières minutes de ce sixième derby des Zähringen de la saison, multipliant les mises en échec pour marquer leur territoire. Avant de s'éteindre complètement et de laisser place à la furia fribourgeoise.

Le vétéran américain de Gottéron Ryan Gunderson a allumé la mèche avec un lancer flottant, dévié successivement par son coéquipier suédois Jakob Lilja et le défenseur tchèque du CP Berne Lukas Klok (7e). Ce dernier a malencontreusement lobé son gardien Adam Reideborn, aligné à la place de Philip Wüthrich devant le but.

L'offrande de Wallmark

Le cerbère suédois s'est bien repris, détournant du patin un essai de Linden Vey au terme d'un joli solo du Canadien (10e). Mais il a cédé une deuxième fois après une passe géniale de Lucas Wallmark. Le maître à jouer de Fribourg a attiré trois adversaires avant de délivrer un caviar absolu à Sandro Schmid, qui n'a eu qu'à pousser le puck au fond des filets (13e).

Les Fribourgeois ont dû toutefois patienter avant de se mettre définitivement à l'abri, la faute à deux face-à-face remportés par Reideborn devant Julien Sprunger (14e) et Wallmark (34e). Le 3-0 est tombé en entame de troisième période, sur un penalty obtenu et transformé par Marcus Sörensen (43e).

Cerise sur le gâteau, Reto Berra, déjà décisif lors de l'acte I, s'est offert un premier blanchissage dans cette série malgré la pression adverse en fin de match. De quoi faire douter un peu plus les artificiers du CP Berne, qui pourraient se retrouver dos au mur dès mardi.

Davos domine Zoug

Davos a aussi confirmé avec la manière sa victoire obtenue à l'extérieur lors de l'acte I. Les Grisons ont battu Zoug 5-1 grâce à un triplé de son top-scorer canadien Adam Tambellini et des buts de Matej Stransky et Chris Egli. La donne se complique donc pour les coéquipiers de Leonardo Genoni, chassé de son but à la 47e après avoir concédé deux buts en l'espace de 16 secondes.

/ATS