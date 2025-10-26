Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

La triathlète Imogen Simmonds, soupçonnée de dopage, a été acquittée, a annoncé l''International ...
Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ENRIC FONTCUBERTA

La triathlète Imogen Simmonds, soupçonnée de dopage, a été acquittée, a annoncé l''International Testing Agency'. La Genevoise avait justifié un test antidopage positif par un rapport sexuel.

Selon l'agence de presse dpa, l'autorité antidopage a donc suivi l'argumentation de la jeune femme de 32 ans selon laquelle la substance interdite s'était introduite dans son corps lors d'un rapport sexuel avec son petit ami.

Le résultat positif est dû à une 'contamination involontaire par un contact étroit avec son partenaire', a indiqué l'ITA dans son jugement. C'est pourquoi elle est acquittée de 'toute faute ou négligence' et peut dès à présent reprendre la compétition.

Un test effectué le 8 décembre 2024 avant les championnats du monde sur le demi Ironman (Ironam 70.3) en Nouvelle-Zélande avait révélé la présence d'un métabolite du ligandrol, un agent anabolisant qui favorise le développement musculaire et la densité osseuse.

Imogen Simmonds avait nié avoir pris cette substance et avait déclaré ne pas savoir comment elle s'était retrouvée dans son corps. Après des recherches, il s'est avéré, selon elle, que son partenaire de longue date prenait ce produit pour améliorer sa constitution. Des échantillons de cheveux auraient confirmé qu'elle n'avait jamais pris de ligandrol, mais le test effectué sur son partenaire se serait révélé positif.

En outre, les tests antidopage qu'elle a subis six jours avant et 22 jours après le test positif se sont révélés négatifs. De plus, elle a eu des rapports intimes avec son partenaire le jour du test positif et la veille. Ses avocats en ont donc conclu que la substance avait été transmise par les fluides corporels. L'autorité antidopage a suivi cette argumentation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 07:17

National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière

National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 22:41

Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner

Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 22:39

Audrey Werro honorée par European Athletics

Audrey Werro honorée par European Athletics

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 21:53

Articles les plus lus

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Autres sports    Actualisé le 24.10.2025 - 14:21

France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon

France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon

Autres sports    Actualisé le 24.10.2025 - 16:57

Audrey Werro honorée par European Athletics

Audrey Werro honorée par European Athletics

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 21:53

Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner

Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 22:39

Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage

Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage

Autres sports    Actualisé le 23.10.2025 - 16:03

Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général

Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général

Autres sports    Actualisé le 23.10.2025 - 16:53

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Autres sports    Actualisé le 24.10.2025 - 14:21

France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon

France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon

Autres sports    Actualisé le 24.10.2025 - 16:57