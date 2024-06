Spalletti: « Quelque chose doit changer »

'Quelque chose doit changer': Luciano Spalletti mesure parfaitement l'ampleur du chantier qui l'attend après la défaite de l'Italie face à la Suisse en 8e de finale de l'Euro.

Le 'Mister' entend poursuivre sa tâche à la tête de la Squadra Azzurra malgré cette défaite sans appel.

'Je suis responsable de ce qui s'est produit aujourd'hui' a assuré le Toscan en conférence de presse. 'Lors de ce tournoi, nous avons livré deux performances médiocres contre l'Espagne et la Suisse, et deux partiellement satisfaisantes contre l'Albanie et la Croatie. Il y a plusieurs explications que l'on peut avancer. La fin de saison en roue libre de bien des clubs en Serie A en est une. Une autre vient aussi de mon manque de passé commun avec la Nazionale. Je n'ai eu que dix matches pour préparer cet Euro, dont les premiers avec le couteau sous la gorge pour nous qualifier directement.'

Luciano Spalletti admet volontiers la supériorité des Suisses. 'Leur victoire est amplement méritée, dit-il. Sur le plan de l'intensité, il n'y avait pas photo. La Suisse en a mis beaucoup plus. On a vu dans les courses et dans les duels. Je regrette vraiment de n'avoir pas pu les inquiéter davantage.'

