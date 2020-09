Stades et patinoires pourront être remplis aux deux tiers

Les stades de football et les patinoires de hockey sur glace pourront être remplis aux deux tiers de leurs capacités en places assises à partir du 1er octobre, a annoncé le Conseil fédéral.

Les plans de protection pour les matchs de hockey sur glace et de football, élaborés par la Swiss Football League et Swiss Ice Hockey Federation, sont extrêmement précis et stricts. Ils règlent la situation de manière uniforme pour tout le pays, même si les cantons auront toujours le dernier mot.

Lors des matchs de championnat, le public devra donc rester assis et le masque sera obligatoire. Que les enceintes soient fermées ou non, seuls deux tiers des sièges au maximum pourront être occupés. Les supporters du club visiteur ne disposeront pas de contingent, et le public devra être très clairement séparé de la zone de jeu. Le traçage des contacts doit en outre être opérationnel.

'Une très bonne nouvelle'

'C'est certainement une bonne, une très bonne nouvelle pour le public', a expliqué le Conseiller fédéral Alain Berset devant la presse. 'Mais cela implique une très grande responsabilité pour les organisateurs. Nous sommes conscients que cette situation crée un défi très important pour eux', a ajouté le Fribourgeois.

'Si je regarde assez loin autour de nous, nous sommes le premier pays à ouvrir aussi largement les grandes manifestations au public. C'est relativement tôt, nous devons donc être prudents', a poursuivi le ministre de la santé, rappelant que la situation épidémiologique doit être gardée sous contrôle.

'Les critères dépendent très largement des propositions des différentes ligues. Nous avons opté pour une limitation aux deux tiers pour éviter des rassemblements trop importants', a encore lâché Alain Berset, précisant que les cantons gardent la main et auront la possibilité d'abaisser cette limite.

Ce plan de protection n'est ainsi pas tout à fait conforme à celui annoncé par le Tages Anzeiger la semaine dernière. Selon le journal zurichois, seule la moitié des places assises disponibles dans les patinoires devait pouvoir être occupée. Les dirigeants des clubs de hockey sur glace avaient alors fait part de leur grande inquiétude.

Alcool autorisé

La restauration ne se fera qu'aux places assises. La vente et la consommation d'alcool seront par ailleurs autorisées dans les enceintes. Mais elles seront limitées, de manière à ce que les spectateurs puissent respecter le plan de protection. L'organisateur devra en outre veiller à ce que les spectateurs respectent les mesures, et les infractions devront être sanctionnées.

