Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Le Stade Lausanne-Ouchy n'a pas réalisé l'exploit de battre St-Gall en finale de Coupe de Suisse. Son entraîneur Dalibor Stevanovic n'a pas caché son amertume après la défaite 3-0 de ses protégés.

La belle histoire du SLO a pris fin face au deuxième au classement de Super League. Rapidement menés 1-0, les Stadistes n'ont pas réussi à prendre le jeu à leur compte lorsque St-Gall a été logiquement réduit à dix après une faute de dernier recours du gardien Lukas Watkowiak sur Vasco Tritten en fin de première mi-temps.

Un penalty décisif

Mais à l'heure de jeu, Aliou Baldé s'est écroulé dans la surface du SLO, obtenant un penalty transformé par son capitaine Lukas Görtler qui s'est avéré décisif. 'La clé du match, c'est ce penalty accordé par la VAR, a souligné Stevanovic après la rencontre. Avec un joueur en plus, nous avions réussi à réduire leur pressing, mais cette décision a porté un coup à l'équipe.'

Un constat confirmé par son attaquant Nehemie Lusuena: 'Après cela, nous étions excédés et abattus'. Les Stadistes ont encore concédé le 3-0 dans les arrêts de jeu, mais le mal était fait. 'Nous avons manqué de réactivité et de précision', a encore indiqué le coach du SLO.

Grand instigateur des offensives des Brodeurs en début de rencontre, Baldé a ainsi mis fin aux espoirs des Vaudois. 'C'est un joueur magnifique et complet, l'un des meilleurs en Super League, a déclaré Stevanovic à son sujet. Mais St-Gall, ce n'est pas que lui, mais un projet global et une identité de jeu exceptionnelle.'

De l'amertume

Si la défaite du jour amène forcément son lot de déceptions, le SLO a réalisé un parcours qui remplit de fierté le technicien slovène: 'Il y a un goût amer à ce revers, mais nous avons éliminé trois équipes de Super League pour en arriver là. Je suis très fier du football que l'on a montré cette saison.'

En fin de contrat avec le club qui l'a vu éclore en tant que coach, le Slovène de 41 ans a laissé son avenir en suspens. Même si l'équipe est en progression, Stevanovic n'a pas assuré qu'il serait encore sur le banc la saison prochaine. 'Pour l'heure, je suis l'entraîneur du SLO', a-t-il commenté, laconique.

/ATS