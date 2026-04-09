Steve Guerdat bien parti en finale de la Coupe du monde

Steve Guerdat a idéalement démarré la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles jeudi ...
Steve Guerdat bien parti en finale de la Coupe du monde

Steve Guerdat bien parti en finale de la Coupe du monde

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Steve Guerdat a idéalement démarré la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles jeudi à Fort Worth, au Texas. Le Jurassien occupe la 3e place au classement provisoire après la première épreuve.

En selle sur Iashin Sitte, Guerdat a réalisé un parcours sans faute lors de la première des trois épreuves. Le champion olympique de Londres a bouclé le parcours avec près d'une demi-seconde de retard sur l'Américain Kent Farrington, monté sur Toulayna.

Victorieux en 2015, 2016 et 2019, le cavalier de Bassecourt vise un quatrième succès dans cette prestigieuse finale, ce qui constituerait un record.

Derrière Guerdat, Martin Fuchs est quelque peu distancé après cette première journée. Le Zurichois a non seulement concédé cinq secondes sur le meilleur temps avec Lorde, mais a également commis une faute sur le dernier obstacle, ce qui lui a valu trois secondes de pénalité. Il occupe ainsi la 15e place provisoire parmi les 36 finalistes.

/ATS
 

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