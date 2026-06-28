Succès historique d'Anna Jurt

Anna Jurt a signé le plus grand exploit de sa carrière en remportant la finale de la Coupe ...
Succès historique d'Anna Jurt

Succès historique d'Anna Jurt

Photo: KEYSTONE/AP/MOSA'AB ELSHAMY

Anna Jurt a signé le plus grand exploit de sa carrière en remportant la finale de la Coupe du monde à Budapest.

L'Obwaldienne de 24 ans s'est imposée grâce à une spectaculaire remontée lors du Laser Run, décrochant son premier succès sur le circuit mondial.

Cinquième avant l'épreuve finale, la Suissesse a parfaitement géré sa course pour revenir progressivement sur ses adversaires et s'imposer avec un total de 1493 points. Elle a devancé la Bélarusse Viyaleta Hureyeva et l'Espagnole Laura Heredia.

Médaillée de bronze des Championnats d'Europe en 2024, Anna Jurt monte pour la première fois de sa carrière sur un podium de Coupe du monde. Elle confirme son accession parmi les meilleures spécialistes mondiales de la discipline.

'Je n'arrive toujours pas à y croire. Lors du Laser Run, j'ai simplement essayé de rester calme et de tout donner. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée en première position, toutes les émotions ont explosé. Cette victoire représente énormément pour moi et récompense de nombreuses années de travail', a déclaré Anna Jurt, qui a permis à Pentathlon Suisse d'enregistrer un résultat historique.

Chez les hommes, Vital Müller (13e) et Alexandre Dällenbach (17e) ont atteint les demi-finales, confirmant leur compétitivité sur la scène internationale.

Les jumelles Florina et Katharina Jurt, ainsi que Vivienne Meyer, n'ont pas participé à cette finale de la Coupe du monde. Elles concentrent leur préparation sur les Championnats d'Europe juniors, qui se dérouleront la semaine prochaine.

/ATS
 

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