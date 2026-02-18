Suisse - Finlande: un quart de finale pour l'histoire

Au lendemain de sa victoire contre l'Italie, l'équipe de Suisse affronte la Finlande en quart de finale des Jeux olympiques mercredi (18h10). Une qualification pour le dernier carré serait historique.

Jamais les joueurs à croix blanche n'ont disputé les demi-finales des Jeux olympiques depuis l'introduction de la phase à élimination directe, lors des Jeux d'Albertville en 1992. Les deux seules médailles obtenues par des hockeyeurs helvétiques remontent à un autre temps, en 1928 et en 1948, les deux fois à Saint-Moritz.

Jeudi, Patrick Fischer et ses hommes peuvent prendre leur revanche sur les Finlandais, qui les avaient éliminés au même stade de la compétition il y a quatre ans à Pékin (5-1). Les Nordiques sont favoris, mais le rapport de forces semble s'être resserré depuis 2022.

Les slalomeuses pour sauver l'honneur

Une dernière épreuve de ski alpin est également au programme mercredi, le slalom féminin à Cortina (10h00/13h30). Alors que leurs homologues masculins ont presque tout raflé, les Suissesses veulent sauver l'honneur en décrochant une médaille et ainsi éviter une débâcle qui n'est plus arrivée depuis les JO 2010 à Vancouver.

Cheffe de file des techniciennes helvétiques, Camille Rast a les moyens de lutter pour une première médaille olympique, mais la Valaisanne n'est pas convaincue par cette piste qu'elle juge bien trop facile. Wendy Holdener vise quant à elle une sixième breloque aux JO: la Schwytzoise a même renoncé au géant pour se concentrer sur les piquets serrés.

En ski de fond, la Suisse peut nourrir des espoirs de médaille lors du sprint par équipes. Chez les dames (dès 9h45), Nadine Fähndrich et Nadja Kälin, préférée à Anja Weber, ont sans doute davantage de chances de finir sur le podium que les Suisses (dès 10h15).

Idem pour le relais féminin en biathlon (14h45), mais Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier rêvent forcément d'exploit. Enfin, les deux équipes suisses seront encore en lice en curling, les hommes face à la Norvège (14h05) et les femmes contre le Danemark (19h05).

