Suisse: les piscines en plein air ouvrent leurs portes ce week-end

Juste à temps pour ce week-end prévu ensoleillé, les piscines en plein air ouvrent leurs portes dans de nombreuses villes suisses. Pour certaines, la nouvelle saison débute avec des règles plus strictes, allant d'interdictions d'accès à des consignes vestimentaires.

Les prévisions météorologiques sont favorables pour le début de la nouvelle saison des piscines: MétéoSuisse annonce pour ce week-end un temps ensoleillé et des températures avoisinant les 23 degrés dans toute la Suisse.

Seules les températures des lacs pourraient encore venir contrecarrer les projets des amateurs de baignade: en milieu de semaine, selon le site web meteonews.ch, le Léman vers Lausanne (14 degrés), le Lac de Neuchâtel (14 degrés) ou l'Aar près de Berne (12,2 degrés) n'invitent pas encore vraiment à se baigner longuement.

La saison démarre un peu partout

Genève lance la saison des piscines en plein air samedi, dont certaines sont chauffées, alors que la piscine de Bellerive à Lausanne n'ouvre, comme d'habitude, que le 14 mai. Dans de nombreux autres cantons, le coup d'envoi a déjà été donné le 1er mai. C'était le cas pour la plupart des installations dans les cantons d'Argovie, de Schaffhouse, de Thurgovie et du Valais.

La piscine Marzili sur l'Aar à Berne ne sera mise en service progressivement qu'à partir du 23 mai en raison de travaux de rénovation. Dans un premier temps, seule la baignade dans l'Aar y sera possible, les nouveaux bassins devant suivre vers la mi-juin. La Ka-We-De restera fermée jusqu'à l'automne 2026 en raison de travaux de rénovation.

Nouvelles règles à Porrentruy, Genève et Bâle

Parallèlement à l'ouverture de la saison, certaines localités ont renforcé leurs règles. A Porrentruy (JU), le Conseil municipal pourra édicter de nouvelles restrictions d’accès à la piscine en plein air. Cette décision fait suite à une controverse survenue les étés précédents, lorsque l’accès avait été refusé à des visiteurs français en raison d’un comportement inapproprié répété. La piscine devrait ouvrir le 23 mai.

De son côté, le canton de Genève a créé en mars une nouvelle base légale concernant les tenues de baignade dans les piscines publiques. Selon cette loi, 'les seules tenues autorisées dans les bassins sont les maillots de bain une ou deux pièces dont la longueur maximale arrive au-dessus des genoux et laissant les bras nus.'. Une réglementation excluant de facto le port du burkini.

A Bâle, le personnel peut désormais prononcer des interdictions d'accès en cas d'infraction, a annoncé le département de l'éducation mi-avril. Jusqu'à présent, cela se faisait par courrier.

Selon la gravité de l'infraction, un avertissement peut être suivi d'une exclusion de 72 heures ou d'une interdiction d'accès pouvant aller jusqu'à un an. Bâle a également annoncé un renforcement du personnel de sécurité les jours de forte affluence et une formation approfondie à la désescalade pour le personnel.

/ATS