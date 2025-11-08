Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Lugano est bien l'une des équipes en forme en Super League. Lors de la 13e journée, les Tessinois ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Lugano est bien l'une des équipes en forme en Super League. Lors de la 13e journée, les Tessinois sont allés gagner 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. Ils se hissent ainsi du bon côté de la barre.

Les bianconeri ont fait la décision grâce à une réussite de Behrens (62e). Ils ont infligé déjà une cinquième défaite au tenant du titre, qui est assez loin de son niveau du printemps. Xherdan Shaqiri a manqué un penalty à la 27e, son essai étant détourné par l'excellent gardien Saipi.

Le FCB de Ludovic Magnin accuse donc un retard de 9 points sur l'étonnant leader Thoune. Pour sa part, Lugano est à 12 points, mais compte un match en moins.

