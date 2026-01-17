Super League: Victoire écrasante de Lugano à Lucerne

Lugano a parfaitement lancé 2026 en allant s'imposer à Lucerne 5-2 lors de la 20e journée de Super League. L'équipe de Mattia Croci-Torti a ainsi récolté un 4e succès de rang.

La victoire des Tessinois n'a souffert d'aucune discussion, tant leur domination a été écrasante. Lucerne, qui avait terminé 2025 sur une retentissante victoire face à Lausanne-Sport 4-0, a concédé une 4e défaite en cinq rencontres.

Matteo Di Giusto a ouvert la marque sur le premier tir cadré des Lucernois à la 25e. Mais dès la 41e, Lugano a concrétisé sa maitrise du jeu, d'abord grâce à Uran Bislimi, auteur d'un triplé (41e, 45e et 59e), puis de Kevin Behrens, qui a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avant d'inscrire le 5-1 à la 61e.

Lugano garde Bâle à distance

Dix minutes plus tard, Bung Meng Freimann a quelque peu atténué avec son but la douleur du club de Suisse centrale, avec qui Mario Frick a disputé samedi une 150e rencontre en tant qu'entraîneur. Mais avec trois buts d'avance, les Bianconeri ont parfaitement géré la fin de match pour s'assurer une large victoire.

Le club tessinois a ainsi conforté sa troisième place avec désormais 36 points, contre 32 pour son poursuivant Bâle avant que le club rhénan n'affronte Sion dimanche. En cas de victoire face à Zurich, Servette (10e, 21 points) a l'occasion de prendre la 9e place occupée par Lucerne (21).

