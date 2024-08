Super League: match de la peur à Yverdon

Tant Yverdon-Sport que les Young Boys ne comptent pas encore de succès après trois, respectivement quatre rencontres de Super League. Les deux équipes s'affrontent ce soir.

Pour les joueurs du Nord vaudois, qui ont obtenu leur premier point le week-end dernier à Winterthour (0-0), l'occasion est belle d'enfin décrocher ce soir (20h30) trois unités, et d'enfoncer encore plus des Bernois en pleine crise. Tout comme les protégés d'Alessandro Mangiarratti, les joueurs de la capitale ont récolté dimanche leur premier point, en tenant Zurich en échec (2-2). Mais le champion en titre n'occupe ni plus ni moins que la dernière place avec, déjà, huit unités de retard sur la tête. Sous haute pression, YB n'a pas le droit à l'erreur au Stade municipal.

En début de soirée (18h), le FC Sion recevra Winterthour à Tourbillon. Le néopromu occupe la 5e place après un début de saison convaincant. Les Valaisans ont toutefois trébuché samedi dernier à Lucerne (1-0), concédant leur première défaite de l'exercice. Ils semblent armés pour rebondir face aux pensionnaires de la Schützenwiese qui, après trois rencontres, cherchent encore leur rythme de croisière (une victoire, une défaite et un nul).

/ATS