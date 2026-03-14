Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Roman Mityukov tient la forme en ce début de saison en grand bassin. Le médaillé de bronze ...
Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Roman Mityukov tient la forme en ce début de saison en grand bassin.

Le médaillé de bronze des JO 2024 a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 m dos, sa discipline fétiche, vendredi lors de la Lausanne Swim Cup.

Le Genevois de 25 ans a réalisé un chrono prometteur de 1'56''07 pour s'imposer, devançant nettement ses premiers poursuivants Mewen Tomac (2e en 1'59''25) et Thomas Ceccon (3e en 1'59''61). Son record de Suisse, établi en demi-finales des Mondiaux 2025, est de 1'54''83.

/ATS
 

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