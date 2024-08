Tamirat Tola le plus fort sur le marathon

L'Ethiopien Tamirat Tola a remporté sa plus belle victoire samedi matin en enlevant le marathon olympique en 2h06'26. Les Suisses ont fini hors du top 20.

Le champion du monde 2022 et vainqueur du marathon de New York l'an dernier a devancé le Belge Bashir Abdi et le Kényan Benson Kipruto.

Les deux Suisses n'ont jamais eu voix au chapitre dans cette course. Pour son premier marathon, Mathias Kyburz n'a pas démérité et a terminé 30e en 2h11'32. Il a fait mieux que Tadesse Abraham, 38e en 2h12'22 pour son dernier marathon.

Les deux Helvètes pourront se consoler en se disant qu'ils ont fait mieux que la superstar éthiopienne Kenenisa Bekele, 39e en 2h12'24, et que le double champion olympique en titre Eliud Kipchoge qui pointait au 77e et dernier rang à 30 km de l'arrivée.

/ATS