Tiger Woods 18e pour son retour

Tiger Woods a pris la 18e place aux Bahamas. Son retour semble réussi sur le plan physique après une pause de huit mois due à une blessure.

Avec une carte de 288, le Californien de 47 ans a toutefois eu besoin de 20 coups de plus que le vainqueur Scottie Scheffler (268) lors de son propre tournoi au Albany Golf Club. 20 golfeurs de haut niveau du PGA Tour étaient au départ du tournoi sur invitation de Woods dans les Caraïbes.

Mais ce qui est plus important pour Woods que le résultat, c'est de savoir que son corps et son pied droit opéré ont bien résisté à ces quatre jours de compétition. Ce tournoi était la première compétition pour Woods après son abandon sur blessure au Masters d'Augusta en avril et l'opération au pied qui s'en est suivie.

'Je suis encore un peu rouillé, a déclaré Woods. Mais c'était très amusant de se mesurer aux gars ici.' Le plan de Woods est de jouer un tournoi par mois l'année prochaine. Ca lui laissera suffisamment de temps pour se régénérer entre les tournois, a-t-il expliqué.

