Tobi Amusan dit être accusée de violation des règles antidopage

Championne du monde et recordwoman du monde du 100 m haies, Tobi Amusan a rapporté sur Instagram être accusée de violation des règles antidopage. La Nigériane aurait manqué trois contrôles en 12 mois.

'Aujourd'hui, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) m'a accusée d'une violation présumée des règles pour avoir manqué trois contrôles en 12 mois', a écrit Tobi Amusan (26 ans), qui a promis de répondre aux accusations portées contre elle avant les Mondiaux qui se tiendront du 19 au 28 août à Budapest.

'J'ai l'intention de me battre contre ces accusations et mon cas sera tranché par un tribunal de trois arbitres avant le début des championnats du monde le mois prochain', a-t-elle déclaré. 'Je suis une ATHLETE PROPRE et je suis régulièrement contrôlée par l'AIU (peut-être plus que ce qui est pratiqué d'ordinaire) - j'ai été contrôlée dans les jours qui ont suivi mon troisième +contrôle manqué+'.

'J'ai CONFIANCE dans le fait que cette affaire sera résolue en ma faveur et que je participerai aux Championnats du monde en août', a assuré Tobi Amusa, dont les représentants n'ont pas immédiatement répondu à une sollicitation de l'AFP.

/ATS