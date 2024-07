Tobias Künzi perd sans démériter face au no 6 mondial

Tobias Künzi a offert une belle résistance au no 6 mondial, le Chinois Li Shi Feng, dans son premier match du tournoi olympique.

L'Argovien s'est incliné 21-13 21-13 et garde une toute petite chance avant son 2e match. Künzi a pris plusieurs fois l'offensive et réussi quelques jolis coups gagnants. Lors du 2e set, il a longtemps fait jeu égal avec le grand favori, avant de céder. Il a fait preuve d'un certain brio mais la constance lui a manqué face à son prestigieux rival.

Künzi - qui n'est que le troisième représentant masculin helvétique à participer à des JO après Thomas Wapp en 1996 et Christian Bösiger en 2008 - disputera son 2e match de groupe mardi soir face au Nigérian Anuoluwapo Juwon Opeyori. Il faudrait un exploit pour qu'il puisse poursuivre son aventure à Paris.

/ATS