Trois embarcations suisses passent les repêchages

Les quatre de couple masculin et féminin helvétiques se sont qualifiés pour la finale olympique lundi en passant par les repêchages. Le deux sans barreur a aussi passé le cap et disputera les demies.

Longtemps en tête, le quatuor suisse composé de Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et Jonah Plock a finalement terminé deuxième en résistant in extremis au retour des Norvégiens. Médaillés d'argent aux derniers championnats d'Europe, ils devront sortir le grand jeu mercredi (12h26) à Vaires-sur-Marnes pour espérer décrocher une breloque.

Fabienne Schweizer, Célia Dupré, Pascale Walker et Lisa Lötscher ont quant à elles terminé en trombe pour s'imposer devant le quatuor chinois. Elles auront elles aussi l'occasion de se battre pour une médaille mercredi (12h38).

Gulich/Röösli se rattrapent bien

Un peu plus tôt dans la matinée, le deux sans barreur d'Andrin Gulich et Roman Röösli a bien réagi après une décevante quatrième place obtenue en séries dimanche. Les deux Suisses ont facilement remporté leur course de repêchage avec près de trois secondes d'avance sur le duo italien.

Les champions du monde en titre tenteront de rallier la finale mercredi. Leur demi-finale est prévue en matinée (10h34).

/ATS