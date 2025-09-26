Trois points d'avance pour l'Europe après la 1re journée

L'Europe a viré en tête (5,5-2,5) face aux Etats-Unis après la 1re journée de la Ryder Cup vendredi à Farmingdale, près de New York.

La sélection du Vieux Continent est bien lancée vers un premier succès sur le sol américain depuis 2012 et le 'miracle de Medinah'.

Tenants du titre, les Européens ont maîtrisé les 'foursomes' du vendredi matin, des matches par paires où chaque duo ne joue qu'une seule balle (3-1), avant de rester très solides l'après-midi lors des 'four-ball' (en paires, chaque joueur joue sa balle) pour compter 3 points d'avance en fin de journée.

Et encore, le héros du dernier Masters Rory McIlroy, leader des Européens particulièrement ciblé par le bouillant public new-yorkais, a manqué au soleil couchant un putt pour la victoire au trou no 18. Son duo avec Shane Lowry a finalement concédé le nul à Sam Burns et Patrick Cantlay.

Associé à Tommy Fleetwood, Justin Rose a en revanche rentré un putt sous pression au no 18 pour un birdie pour permettre à la paire anglaise de conserver un petit coup d'avance et de dominer sur le fil le showman Bryson DeChambeau et Ben Griffin.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler a quant à lui sombré lors du premier des trois jours de compétition. L'Américain a subi deux lourdes défaites, le matin avec Russell Henley puis l'après-midi en compagnie de J.J. Spaun.

A l'issue des trois jours de compétition, les Européens auront besoin de 14 points (sur 28) pour conserver le trophée conquis deux ans plus tôt à Rome, les Etats-Unis visent eux 14,5 points pour s'en emparer.

/ATS