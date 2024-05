Tyson pourrait disputer un deuxième combat

Légende des rings, Mike Tyson a évoqué lundi la possibilité de participer à un autre combat après son match contre le YouTubeur et boxeur Jake Paul. Il balaye l'inquiétude quant à son âge.

'On dirait que ça va être sympa', a déclaré 'Iron Mike' lors d'une conférence de presse organisé au célère Apollo Theater de New York. 'Peut-être qu'on le refera.'

Agé de 57 ans, Mike Tyson n'a plus combattu chez les professionnels depuis près de 19 ans et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. 'Je n'ai plus les tripes pour continuer', avait déclaré, à l'époque, l'Américain. 'Je ne combattrai vraisemblablement plus.'

Selon plusieurs médias, l'ancien champion du monde des lourds devrait recevoir plusieurs millions de dollars pour sa participation au combat qui aura lieu le 20 juillet à Arlington au Texas. Le meeting, dans ce stade de 80'000 places, sera retransmis en direct sur Netflix et accessible à tous les abonnés, soit 270 millions de foyers, une première pour le service de streaming.

Préoccupation

De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde américain Deontay Wilder, ont fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire (il aura 58 ans au moment du match) aligné dans un combat professionnel, disant redouter une blessure grave.

'Les gens qui disent ça (qu'il est trop vieux) aimeraient juste être à ma place', a rétorqué le natif de Brooklyn, qui a posté sur les réseaux sociaux des vidéos de ses entraînements.

Le combat contre Jake Paul, âgé de 27 ans, se déroulera en huit reprises de deux minutes chacune. 'Je me sens super bien, mais mon corps, c'est de la merde, pour l'instant', a lancé Mike Tyson, le sourire aux lèvres.

/ATS