Ueli Kestenholz victime d'un accident mortel

Le snowboard suisse pleure l'un de ses représentants les plus célèbres. Le Bernois Ueli Kestenholz, médaillé de bronze aux JO 1998, a perdu la vie dans une avalanche dimanche. Il était âgé de 50 ans.

L'accident s'est produit dimanche dans le Lötschental. Selon un communiqué de la police cantonale valaisanne, 'une avalanche s'est déclenchée à environ 2400 mètres d'altitude pour une raison inconnue et a emporté un snowboarder', qui était accompagné d'un skieur.

La Berner Zeitung a révélé mardi que le snowboarder en question était Ueli Kestenholz. Contacté par Keystone-ATS, Swiss-Ski a confirmé l'information.

Selon le communiqué de la police, l'ancien champion a été héliporté à l'hôpital de Viège, puis de Sion, où il est décédé. Le skieur qui l'accompagnait a pu se mettre en sécurité par ses propres moyens.

Pendant sa carrière de sportif, le Bernois était l'une des figures de proue du snowboard alpin helvétique. Il est monté cinq fois sur le podium en Coupe du monde. Mais son plus grand succès fut sans nul doute cette médaille de bronze olympique décrochée à Nagano en géant parallèle.

/ATS