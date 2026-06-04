Ukraine: au moins trois morts dans des frappes russes

Des bombardements russes ont fait trois morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs ...
Ukraine: au moins trois morts dans des frappes russes

Ukraine: au moins trois morts dans des frappes russes

Photo: KEYSTONE/AP

Des bombardements russes ont fait trois morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs régions ukrainiennes, ont indiqué les autorités locales alors que le président Volodymyr Zelensky a réitéré son appel à un cessez-le-feu.

L'armée ukrainienne a fait état au total de deux missiles et 216 drones longue portée tirés par la Russie dans la nuit, précisant avoir abattu 198 drones.

Selon les compte-rendus des autorités, des frappes mortelles russes sont intervenues jeudi dans la soirée dans les régions de Zaporijjia (est), où des de drones ont tué une femme, et Kherson (sud), où un drone a tué un homme de 75 ans.

Dans la région de Dnipropetrovsk (est), des attaques de drones et d'artillerie russes ont tué une femme dans la localité de Pavlograd, selon le chef de l'administration militaire régionale Olexandre Ganja.

Appel à une rencontre directe

Ces bombardements interviennent alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe Vladimir Poutine.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi soir, il a assuré que l'Ukraine était 'prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations' afin de trouver une issue diplomatique aux plus de quatre ans de guerre.

Offensive russe depuis plus de quatre ans

L'Ukraine vise régulièrement la Russie et les territoires occupés par Moscou en représailles aux bombardements quotidiens russes dont elle fait l'objet depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en février 2022.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministère russe a encore indiqué avoir abattu 123 drones ukrainiens, y compris au-dessus de la région de Moscou mais pas dans celle de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) où se déroule le forum économique où doit s'exprimer vendredi Vladimir Poutine.

Mercredi, à l'ouverture de cette réunion rassemblant investisseurs et responsables russes et étrangers, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité.

/ATS
 

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