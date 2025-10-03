Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Catherine Debrunner a conclu en beauté ses championnats du monde 2025. La Thurgovienne a conquis ...
Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

Catherine Debrunner a conclu en beauté ses championnats du monde 2025. La Thurgovienne a conquis vendredi une cinquième médaille d'or à New Delhi, portant son total à dix titres mondiaux.

Déjà sacrée sur 100, 800, 1500 et 5000 m dans la mégapole indienne, Catherine Debrunner a triomphé sur 400 m vendredi. Elle s'est imposée en 50''58, un nouveau record des championnats du monde, en devançant de plus de trois secondes sa principale rivale.

'Je n'étais encore jamais parvenue à remporter cinq titres lors d'une même édition des Mondiaux. C'est incroyablement beau', s'est réjouie celle qui avait également été sacrée à cinq reprises lors des Paralympiques de Paris 2024 (sur 400, 800, 1500, 5000 m ainsi que sur le marathon).

/ATS
 

