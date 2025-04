Un 6e succès pour le CC Genève à Moose Jaw

L'équipe de Suisse a cueilli mercredi soir un sixième succès en huit matches dans le Round Robin du Mondial messieurs de Moose Jaw. Le skip Yannick Schwaller et ses compères ont battu l'Allemagne 7-3.

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel se sont imposés d'emblée en patrons face à l'Allemagne, avec un coup de trois réalisé dès le premier end. Une pierre 'volée' dans la quatrième manche leur a permis de se mettre d'ores et déjà à l'abri (5-1).

La formation helvétique, dont le prochain match est prévu jeudi à 17h (heure suisse) face à l'Italie, a fait un pas de plus vers la phase à élimination directe (top 6). Elle affiche deux victoires de plus que la Norvège et les Etats-Unis, qui partagent la 7e place avec quatre succès en huit parties disputées.

/ATS