Un amateur en tête

Le British Open à Liverpool présente un surprenant classement après le 1er tour. Le Sud-Africain Lamprecht, l'Anglais Fleetwood et l'Argentin Grillo - tous outsiders - sont en tête.

La plus grande surprise est la performance de Lamprecht, âgé de 22 ans et encore amateur. En juin, il a remporté le championnat britannique amateur. Il s'est ainsi assuré une place au British Open ainsi qu'à l'US Masters et à l'US Open de l'année prochaine. En finale du 'British Amateur', il a battu en deux tours de match play le jeune amateur zurichois Ronan Kleu - qui a donc manqué de peu une participation aux plus grands tournois professionnels. Le co-leader Tommy Fleetwood est un habitué de l'Omega European Masters de Crans-Montana.

Quelques-uns des favoris les plus souvent cités pour la victoire dans le plus ancien tournoi de golf jouent placés pour l'instant. Scottie Scheffler, leader du classement mondial, et Brooks Koepka, quintuple vainqueur du tournoi majeur, ont chacun quatre coups de retard sur la tête.

/ATS