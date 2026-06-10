Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Les Kansas City Chiefs ont prolongé le contrat de leur superstar Patrick Mahomes jusqu'en 2033 ...
Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Photo: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel

Les Kansas City Chiefs ont prolongé le contrat de leur superstar Patrick Mahomes jusqu'en 2033. Avec une revalorisation salariale historique qui lui fera dépasser le demi-milliard de dollars.

'Il est notre quarterback no 1 et vous ne l'aurez pas', a écrit mercredi la franchise NFL sur son compte X, confirmant la prolongation de son contrat.

Selon ESPN et NFL Network, le montant de la revalorisation salariale est de 239,05 millions de dollars. Ce qui signifie que Mahomes, élu deux fois meilleur joueur de la saison en NFL, pourrait toucher 504,75 millions de dollars entre 2026 et 2033.

Les quatre premières années sont garanties à la signature, et Patrick Mahomes pourrait même augmenter encore ce montant d'une vingtaine de millions de dollars via des primes prévues par l'accord, précise ESPN.

Agé de 30 ans, Mahomes a conduit les Chiefs jusqu'au Superbowl, la finale du championnat, à cinq reprises en six saisons. Sa franchise a été sacrée trois fois. Il était déjà l'athlète américain le mieux payé dans l'histoire des sports collectifs aux Etats-Unis.

Un talent générationnel

Mahomes a été victime en décembre d'une rupture des ligaments du genou gauche. Opéré, il a déclaré au début de l'année que sa convalescence se passait bien. Au cours de l'intersaison, il a pris part à des entraînements et a déclaré le mois dernier qu'il espérait être prêt à jouer lorsque la saison de NFL débutera en septembre.

'Au cours de la dernière décennie, Patrick est devenu l'une des figures sportives les plus emblématiques et les plus appréciées de tous les temps', a déclaré le propriétaire des Chiefs, Clark Hunt, à ESPN. 'Patrick est un talent générationnel et un être humain d'exception, et je suis ravi qu'il continue à mener notre équipe vers l'avenir.'

/ATS
 

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