Un joueur des Bills en « état critique » après s'être effondré

Le joueur de Buffalo Damar Hamlin a été transféré dans un 'état critique' dans un hôpital de Cincinnati, a indiqué NFL. Il s'est effondré sur le terrain en plein match lundi soir contre les Bengals.

Au milieu du premier quart-temps, Hamlin a pris un coup violent lors d'un plaquage, s'est relevé puis s'est effondré au sol pour ne plus se relever. Il a reçu des soins médicaux pendant plus de 30 minutes, la chaîne de télévision sportive américaine ESPN rapportant qu'un massage cardiaque avait été pratiqué.

Les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de Hamlin pendant l'intervention des premiers secours, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes. La foule à Cincinnati est restée silencieuse et la couverture télévisée s'est éloignée de la scène sur le terrain.

Damar Hamlin, 24 ans, était sous oxygène lorsqu'il est parti après avoir été placé sur une civière et sa famille, qui regardait le match, l'a rejoint dans l'ambulance, a rapporté ESPN. Selon les médias, il a été emmené au centre médical de l'université de Cincinnati, à environ six kilomètres de là.

Le match a été annoncé 'temporairement suspendu' après une concertation des entraîneurs des deux équipes et des arbitres, et les joueurs ont reçu l'ordre de se rendre au vestiaire. La NFL a publié un communiqué confirmant que le match était reporté et a donné des détails sur l'état de santé d'Hamlin.

'Nos pensées vont à Damar'

'Hamlin a reçu une assistance médicale immédiate sur le terrain par l'équipe et le personnel médical indépendant et par les ambulanciers locaux. Il a ensuite été transporté dans un hôpital local où il se trouve dans un état critique', a déclaré la NFL dans un communiqué. 'Nos pensées vont à Damar et aux Buffalo Bills. Nous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles', a ajouté la NFL.

Les images vidéo montrent que Hamlin a été heurté dans la partie supérieure de la poitrine. Le football américain, l'un des sports d'équipe les plus violents, a dû faire face ces dernières années à des préoccupations croissantes concernant les commotions cérébrales subies par les joueurs à la suite de coups portés à la tête.

/ATS