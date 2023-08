Un millier de nageurs participent à la 7e Traversée du lac

Dimanche matin, environ 1200 personnes ont participé à la 7e Traversée du lac à la nage. Elles ont parcouru les 1800 mètres entre Genève-Plage et les Bains des Pâquis dans une eau à 24 degrés.

Le nageur le plus rapide a atteint les Bains des Pâquis en 22 minutes. Agée de 90 ans, la doyenne de la course a, elle, mis une heure et 28 minutes pour rejoindre une jetée bondée où elle a été ovationnée. Organisée par l'Association d'usagers des Bains des Pâquis (AUBP), la Traversée reste toutefois une manifestation conviviale, sans classement ni podium.

Pour la seconde année de suite, la course était ouverte à 1200 personnes. Signe de son succès, elle était pleine trois heures après l'ouverture des inscriptions au mois de mai. Dimanche, les nageurs étaient répartis en quatre groupes de 300 personnes, en fonction de leur niveau. La première série s'est jetée à l'eau à Genève-Plage à 08h00 et les suivantes, chaque quart d'heure.

/ATS