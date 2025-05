Un « nouveau chapitre » pour le sport vaudois

Le sport vaudois s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le Grand Conseil a entamé mardi les discussions qui permettront d'octroyer d'importants moyens financiers, notamment pour subventionner des infrastructures sportives.

Les députés sont précisément appelés à se prononcer sur le contre-projet du Conseil d'Etat à l'initiative 'Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse', laquelle avait cartonné auprès de la population (24'000 signatures en 2022, deux fois plus que le minimum requis).

La réponse gouvernementale à ce texte regroupe un paquet de 36 mesures destinées à soutenir le sport à tous les niveaux (populaire, scolaire, élite, international). Cela représente environ 36 millions de francs supplémentaires par an dans le budget de l'Etat.

A cela s'ajoutent deux crédits-cadres d'un montant total de 150 millions de francs, visant à soutenir la construction et la rénovation d'infrastructures sportives 'd'importance régionale' pour la période 2025-2030.

Chapitre 'historique'

Mardi en ouverture de débat, plusieurs députés ont salué 'un nouveau chapitre historique' pour le sport vaudois, 'un changement de paradigme profond' ou encore 'une politique ambitieuse qui reconnaît enfin le rôle fondamental du sport' en matière notamment de santé et de cohésion sociale.

Le sport est resté 'trop longtemps sur une voie de garage' dans le canton et 'ses bienfaits ont été sous-estimés durant des décennies', a affirmé le PLR et ancien judoka Sergei Aschwanden, président du comité d'initiative.

Son vice-président, le socialiste et ancien sauteur à skis Sébastien Cala, a relevé que le contre-projet du Conseil d'Etat n'était 'pas parfait', mais qu'il permettait d'initier 'une vraie politique sportive, attendue de longue date'.

Les parlementaires n'ont pas encore eu le temps d'entrer dans les détails du contre-projet. Ils y reviendront lors d'une prochaine séance, durant laquelle ils devront notamment se prononcer sur deux amendements ressortis de la commission chargée d'étudier le dossier.

Un amendement demande de pérenniser les investissements en faveur des infrastructures sportives. Il propose ainsi de contraindre le Conseil d'Etat à présenter un crédit-cadre 'au moins une fois par législature' et d'ancrer cette obligation dans la loi.

Soutien aux grandes compétitions

Le second amendement majeur prévoit deux autres crédits-cadres de 80 millions de francs au total sur la période 2026-2033. Ils visent à soutenir l'organisation en terre vaudoise de manifestations 'de grande envergure' (championnats du monde ou d'Europe par exemple).

Au cours des premières prises de paroles, certains députés se sont montrés plus mitigés sur cet amendement. Et notamment sur le fait que la situation financière du canton est délicate et qu'un tel soutien ne serait pas prioritaire.

D'autres ont affirmé que ce soutien aux grandes compétitions était nécessaire. Il doit permettre de bénéficier des retombées économiques liées à de telles manifestations, mais aussi de faire rayonner le canton de Vaud, capitale mondiale du sport avec le siège du CIO et de quelque 60 fédérations sportives internationales.

Les députés ne sont pas parvenus mardi à boucler le premier débat. Un second (voire un troisième) sera ensuite encore nécessaire. Si le contre-projet amendé en commission passe la rampe - donc avec la pérennisation du soutien pour les infrastructures et le soutien aux grandes manifestations -, les porteurs de l'initiative populaire se sont engagés à retirer leur texte.

