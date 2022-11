Un nouvel entraîneur pour Mujinga et Ditaji Kambundji

Adrian Rothenbühler n'est plus l'entraîneur des soeurs Kambundji ! Mujinga et sa cadette Ditaji ont, en effet, décidé de ne plus collaborer avec l'entraîneur national du relais.

C'est Florian Clivaz qui sera désormais le nouveau mentor du 'Team Kambundji'. Ancien sprinter de pointe, le Valaisan figurait déjà dans l'entourage des soeurs. Mujinga et Ditaji Kambundji, qui viennent de reprendre l'entraînement, espèrent que ce changement insufflera un élan bénéfique à leur carrière qui a pris une nouvelle dimension en 2022.

Cette année, Mujinga Kambundji a été sacrée Championne du monde du 60 m, Championne d'Europe du 200 m et vice-Championne d'Europe du 100 m. Elle a battu, par ailleurs, les records de Suisse du 100 m et du 200 m. Quant à Ditaji Kambundji, elle a cueilli le bronze du 100 m haies lors des Championnats d'Europe de Munich.

/ATS