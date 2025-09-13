Un premier obstacle pour Ditaji Kambundji

Ditaji Kambundji entre en scène dimanche aux Mondiaux de Tokyo. Sur la base de ses performances ...
Un premier obstacle pour Ditaji Kambundji

Un premier obstacle pour Ditaji Kambundji

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ditaji Kambundji entre en scène dimanche aux Mondiaux de Tokyo. Sur la base de ses performances de la saison, la Bernoise devrait franchir sans difficulté l'écueil des séries sur 100 m haies.

Championne d'Europe et vice-championne du monde du 60 m en salle en mars, Ditaji Kambundji est montée en puissance à l'approche du grand rendez-vous de la saison estivale. Mais ses 12''40 réalisés lors du meeting Weltklasse de Zurich ne constituent 'que' le 10e meilleur temps de l'année parmi les engagées.

La soeur cadette de Mujinga devra probablement son record de Suisse (12''40 justement, établi lors des Européens 2024) pour jouer le podium. Ses supporters doivent par ailleurs se lever très tôt en Suisse dimanche: les séries sont en effet programmées dès 4h28. Les demi-finales se disputeront lundi à 14h05, la finale lundi à 15h20.

Cette 2e journée de compétition sera surtout marquée par les toujours très attendues finales du 100 m, prévues à 15h13 pour les dames et à 15h20 pour les messieurs. Le St-Gallois Dominic Lobalu, qui a récemment souffert d'une élongation à une cuisse, sera quant à lui en lice sur 10'000 m dimanche. Sans grande ambition.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crouser titré une 3e fois au poids, le 4x400 mixte aux USA

Crouser titré une 3e fois au poids, le 4x400 mixte aux USA

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 16:15

Kishane Thompson impressionne en séries du 100 m

Kishane Thompson impressionne en séries du 100 m

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 14:43

Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur

Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 14:27

Défaite historique pour les All Blacks face aux Springboks

Défaite historique pour les All Blacks face aux Springboks

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 11:53

Articles les plus lus

Cinq Suissesses en lice samedi aux Mondiaux

Cinq Suissesses en lice samedi aux Mondiaux

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 04:03

Alfred, Thompson, Lyles: six stars prêtent à briller sur 100 mètres

Alfred, Thompson, Lyles: six stars prêtent à briller sur 100 mètres

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 05:03

Ditaji Kambundji doit franchir un nouveau palier

Ditaji Kambundji doit franchir un nouveau palier

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 06:03

Les premiers titres pour Evan Dunfee et Maria Perez

Les premiers titres pour Evan Dunfee et Maria Perez

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 06:35