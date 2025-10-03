Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement

Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a signé son premier succès en MotoGP dimanche à l'occasion ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA

Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a signé son premier succès en MotoGP dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Indonésie.

Mais cette course a surtout été marquée par la lourde chute de Marc Marquez. Le désormais septuple champion du monde serait touché aux ligaments de l'épaule droite.

Deuxième du sprint samedi, Fermin Aldeguer a notamment profité des abandons de Marco Bezzecchi et de Marc Marquez, qui se sont accrochés dès le 1er tour, pour devenir à 20 ans et 183 jours le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire à s'imposer en MotoGP derrière... Marc Marquez (20 ans et 63 jours).

Mais Fermin Aldeguer, qui dispute sa première saison en MotoGP, a maîtrisé son sujet sur le circuit de Mandalika. Le natif de Murcie, battu sur le fil par Marco Bezzecchi samedi, a devancé de près de 7'' son dauphin et compatriote Pedro Acosta (KTM). La 3e place est revenue à un autre Espagnol, Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Assuré de décrocher son septième titre mondial depuis le week-end précédent au champion du monde, Marc Marquez a donc chuté lourdement. Le poleman Marco Bezzecchi, parti en pole position, a touché dès le 1er tour la roue arrière de la Ducati de l'Espagnol, et les deux pilotes sont tombés violemment.

Marc Marquez s'est relevé difficilement en se tenant l'épaule droite, celle qui a été opérée plusieurs fois en le tenant écarté des pistes pendant de longs mois.

/ATS
 

