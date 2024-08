Un quatrième titre pour Léon Marchand

Léon Marchand a réussi son fabuleux pari parisien. Le Français a cueilli vendredi son quatrième titre en quatre épreuves individuelles disputées aux JO 2024 en s'adjugeant le 200 m 4 nages.

Déjà sacré sur 400 m 4 nages, sur 200 m papillon et sur 200 m brasse - à deux heures d'intervalle mercredi soir pour ces deux dernières courses - avec à chaque fois un record olympique à la clé, Léon Marchand (22 ans) n'a pas non plus tremblé sur 200 m 4 nages. Il s'est imposé en 1'54''06, là aussi un record des Jeux.

Marchand efface ainsi la meilleure marque olympique établie par Michael Phelps lors des JO 2008, manquant le record du monde de Ryan Lochte pour 0''06 seulement. Il a devancé de plus d'une seconde son dauphin, le Britannique Duncan Scott (1'55''31), le champion olympique 2021 Shun Wang obtenant le bronze en 1'56''00.

D'autres médailles possibles

Le Toulousain, qui s'entraîne à Austin sous la férule de l'ex-coach de Michael Phelps Bob Bowman, restera probablement comme le grand homme de ces Jeux. Il a déjà écrit l'histoire en devenant le premier athlète tricolore, hommes et femmes confondues, à cueillir quatre titres olympiques individuels lors d'une même édition.

S'il devrait en rester à quatre titres dans ces JO, Marchand pourrait néanmoins avoir l'occasion d'améliorer sa récolte. Il sera aligné au sein du 4x100 m 4 nages masculin en cas de qualification pour la finale dominicale, et a laissé entendre qu'il pourrait participer à la finale du 4x100 m 4 nages mixte samedi.

Un autre Français s'est illustré vendredi soir. Le vétéran Florent Manaudou (33 ans) s'est paré de bronze sur 50 m libre en 21''56, décrochant ainsi un quatrième podium de suite dans la spécialité (or en 2012, argent en 2016 et 2021). L'Australien Cameron McEvoy a triomphé en 21''25, devant le Britannique Benjamin Proud (21''30).

/ATS