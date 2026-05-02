Un seul ticket suisse pour Pékin 2027, grâce au 4x100 m mixte

Un seul des quatre quatuors suisses en lice aux Mondiaux de relais de Gabarone a obtenu son ticket pour les championnats du monde d'athlétisme de Pékin 2027, celui du 4x100 m mixte.

Déception pour les relayeuses du 4x100 m dames, qui ont échoué de très peu.

Sur 4x100 m mixte, Enrico Güntert, Ajla Del Ponte, Felix Svensson et Salomé Kora ont parfaitement su saisir leur chance dimanche. Ils ont pris la 2e place de la deuxième série de repêchage - la plus lente - pour décrocher l'un des quatre tickets attribués dans cette deuxième journée. Le quartette a couru en 41''02, contre 41''49 samedi.

Neuvième des séries à trois millièmes de la finale - et d'un ticket pour Pékin 2027 -, le quartette féminin du 4x100 m (Chloé Rabac, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet et Céline Bürgi) a subi un nouvel échec rageant 24 heures plus tard. Les quatre jeunes femmes ont terminé au 3e rang en 42''92.

Rabac/Hoenke/Pointet/Bürgi, qui avaient couru en 43''11 samedi, ont échoué à 0''02 de la 2e et dernière place qualificative pour Pékin 2027 obtenue par la Grande-Bretagne. Leur chrono dominical leur aurait permis de figurer parmi les deux premiers de la première série de repêchage...

Un record en vain

Pas d'exploit par ailleurs pour les équipes du 4x400 m. Chez les dames, Iris Caligiuri, Annina Fahr, Karin Disch et Salomé Hüsler ont connu l'élimination dimanche. Chez les messieurs, Julien Bonvin, Ricky Petrucciani, Dany Brand et Lionel Spitz ont pris la 5e place de leur série de repêchage en 3'01''59.

Avec Vincent Gendre à la place de Petrucciani samedi, le quatuor avait fait mieux en s'offrant même un nouveau record de Suisse (3'01''18). Mais il aurait fallu réaliser moins de 3'00''45 pour terminer à l'une des deux premières places de sa série et se qualifier pour Pékin 2027.

Tout espoir n'est cependant pas perdu pour les trois quartettes suisses ayant manqué la qualification pour les Mondiaux d'athlétisme de Pékin 2027. Les quatre dernières places disponibles seront en en effet attribuées l'an prochain en fonction du classement mondial.

/ATS