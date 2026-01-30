Un super-G dames au programme à Crans-Montana

Après l'annulation de la descente vendredi, les dames devraient en découdre en super-G samedi ...
Un super-G dames au programme à Crans-Montana

Un super-G dames au programme à Crans-Montana

Photo: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

Après l'annulation de la descente vendredi, les dames devraient en découdre en super-G samedi en Coupe du monde à Crans-Montana. Il s'agit de la dernière épreuve féminine prévue avant les JO 2026.

Les dames disputeront dès 11h leur quatrième super-G de la saison, sur les huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26. Brillante 6e à la mi-décembre à St-Moritz dans la discipline, la Valaisanne Malorie Blanc rêve de signer un nouvel exploit devant son public.

Ce super-G se disputera sans Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute vendredi dans une descente où elle fut la dernière à s'élancer. L'Américaine pointe au 2e rang de la Coupe du monde de super-G, à 10 longueurs de la leader provisoire Sofia Goggia.

Victorieuse à Val d'Isère et 3e à St-Moritz, Sofia Goggia fait forcément partie des favorites samedi. L'Italienne a déjà gagné à quatre reprises à Crans-Montana, même si c'était à chaque fois en descente. Troisième du classement de la discipline à 20 longueurs, Alice Robinson sera aussi à suivre de près.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan

Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan

Autres sports    Actualisé le 30.01.2026 - 21:41

Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov

Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov

Autres sports    Actualisé le 30.01.2026 - 07:14

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Autres sports    Actualisé le 29.01.2026 - 05:06

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 17:02

Articles les plus lus

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 10:07

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 17:02

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Autres sports    Actualisé le 29.01.2026 - 05:06

Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov

Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov

Autres sports    Actualisé le 30.01.2026 - 07:14

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Autres sports    Actualisé le 27.01.2026 - 17:31

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 10:07

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 17:02

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Autres sports    Actualisé le 29.01.2026 - 05:06