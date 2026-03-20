Une 11e victoire d'affilée pour les Suissesses

L'équipe de Suisse a conclu le Round Robin du championnat du monde dames de Calgary sur une ...
Une 11e victoire d'affilée pour les Suissesses

Une 11e victoire d'affilée pour les Suissesses

Photo: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh

L'équipe de Suisse a conclu le Round Robin du championnat du monde dames de Calgary sur une 11e victoire consécutive vendredi.

La skip Xenia Schwaller et ses équipières se sont imposées 7-3 devant la Suède, qu'elles pourraient retrouver au stade des demi-finales.

Les néophytes Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et Xenia Schwaller, dont la seule défaite dans cette phase préliminaire a été concédée lors de son premier match face au Japon, ont maîtrisé leur sujet face à la Suède d'Isabelle Wranaa.

Les joueuses du CC Grasshopper Club Zurich ont pris d'entrée les commandes avec un coup de deux dans le premier end. Elles ont assommé leurs adversaires en inscrivant trois points dans la sixième manche pour mener 6-2. La Suède a abandonné après le huitième end.

Les Suissesses pourraient donc retrouver les Suédoises en demi-finales samedi (dès 23h heure suisse). Quatrième du Round Robin, la Suède se mesurera en quart de finale à la Corée du Sud, que la Suisse avait difficilement battue 7-6 dimanche dernier.

/ATS
 

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