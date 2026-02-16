Une 2e défaite pour les Suissesses

L'équipe de Suisse a subi lundi matin sa deuxième défaite dans le Round Robin du tournoi olympique ...
Une 2e défaite pour les Suissesses

Une 2e défaite pour les Suissesses

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'équipe de Suisse a subi lundi matin sa deuxième défaite dans le Round Robin du tournoi olympique féminin. Le CC Aarau s'est incliné 6-4 devant la Suède, qui est toujours invaincu après six matches.

La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières ont cédé dans le neuvième end face à la formation emmenée par Anna Hasselborg. Un balayage manqué sur la dernière pierre d'Alina Pätz a alors permis aux Suédoises de 'voler' un point.

Les Suissesses se sont donc retrouvées menées 5-3, alors qu'elles visaient un coup de deux qui leur aurait permis de reprendre l'avantage. Et elles n'ont marqué qu'un point dans la neuvième manche, avant de voir Anna Hasselborg classer l'affaire sur l'ultime pierre du dixième end.

Avec trois victoires pour deux défaites, la Suisse pointe au 3e rang provisoire et reste bien placée dans la lutte pour les places de demi-finaliste. Mais le CC Aarau aura tout intérêt à battre la Grande-Bretagne lundi dès 19h05 pour rester dans le bon wagon.

/ATS
 

Actualités suivantes

Slalom: Meillard 2e derrière McGrath après la première manche

Slalom: Meillard 2e derrière McGrath après la première manche

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 11:17

Fiala absent au moins jusqu'à mi-avril

Fiala absent au moins jusqu'à mi-avril

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 10:37

Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 06:07

Titré en combiné, Tanguy Nef ne se repose pas sur ses acquis

Titré en combiné, Tanguy Nef ne se repose pas sur ses acquis

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 05:05

Articles les plus lus

Une dernière épreuve masculine en ski alpin

Une dernière épreuve masculine en ski alpin

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 04:06

Titré en combiné, Tanguy Nef ne se repose pas sur ses acquis

Titré en combiné, Tanguy Nef ne se repose pas sur ses acquis

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 05:05

Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 06:07

Fiala absent au moins jusqu'à mi-avril

Fiala absent au moins jusqu'à mi-avril

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 10:37

La Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale

La Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 23:49

Une dernière épreuve masculine en ski alpin

Une dernière épreuve masculine en ski alpin

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 04:06

Titré en combiné, Tanguy Nef ne se repose pas sur ses acquis

Titré en combiné, Tanguy Nef ne se repose pas sur ses acquis

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 05:05

Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 06:07

Lausanne-Sport concède le nul face à Servette

Lausanne-Sport concède le nul face à Servette

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 19:01

Les Suisses toujours invaincus

Les Suisses toujours invaincus

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 22:47

La Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale

La Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 23:49

Une dernière épreuve masculine en ski alpin

Une dernière épreuve masculine en ski alpin

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 04:06