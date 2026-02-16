Une 2e défaite pour les Suissesses

L'équipe de Suisse a subi lundi matin sa deuxième défaite dans le Round Robin du tournoi olympique féminin. Le CC Aarau s'est incliné 6-4 devant la Suède, qui est toujours invaincu après six matches.

La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières ont cédé dans le neuvième end face à la formation emmenée par Anna Hasselborg. Un balayage manqué sur la dernière pierre d'Alina Pätz a alors permis aux Suédoises de 'voler' un point.

Les Suissesses se sont donc retrouvées menées 5-3, alors qu'elles visaient un coup de deux qui leur aurait permis de reprendre l'avantage. Et elles n'ont marqué qu'un point dans la neuvième manche, avant de voir Anna Hasselborg classer l'affaire sur l'ultime pierre du dixième end.

Avec trois victoires pour deux défaites, la Suisse pointe au 3e rang provisoire et reste bien placée dans la lutte pour les places de demi-finaliste. Mais le CC Aarau aura tout intérêt à battre la Grande-Bretagne lundi dès 19h05 pour rester dans le bon wagon.

/ATS