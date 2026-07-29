Une délégation suisse record à Birmingham

La délégation suisse pour les Championnats d'Europe à Birmingham, qui se dérouleront du 10 au 16 août, est de taille record. Swiss Athletics a convoqué 67 athlètes.

33 athlètes féminines et 34 athlètes masculins ont obtenu leur place pour les Championnats d'Europe soit en réalisant les minima, soit via la 'Road to Birmingham' de European Athletics. La délégation est donc plus nombreuse qu'il y a deux ans à Rome, où 60 athlètes helvétiques étaient présents.

'Cette ampleur souligne le haut niveau de l'athlétisme suisse au niveau continental', se réjouit Swiss Athletics dans un communiqué. De plus, tous les groupes de disciplines (sprint/haies, demi-fond/fond, sauts, lancers et épreuves combinées) sont représentés.

Les huit athlètes médaillés à Rome en 2024 sont à nouveau de la partie. Il s'agit de Mujinga Kambundji (200 m), Timothé Mumenthaler (100 et 200 m), William Reais (200 m), Dominic Lobalu (5000 et 10'000 m), Ditaji Kambundji (100 m haies), Jason Joseph (110 m haies), Angelica Moser (perche) et Simon Ehammer (longueur).

/ATS